Hrant Dink ölümünün 15. yılında anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 15. yılında yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törende anıldı.

19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı suikast sonucu öldürülen Hrant Dink için Agos Gazetesi’nin Şişli’deki eski merkezinin önünde anma programı düzenlendi. Dink’in ölümünün 15. yılı nedeniyle düzenlenen programa Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, kardeşi Yervant Dink ve Hrant Dink’in arkadaşlarıyla birlikte yüzlerce kişi katıldı. Dink’in öldürüldüğü noktaya karanfil bırakıldı. Törende Hrant Dink anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri program sırasında yoğun güvenlik önlemleri alırken, bina çevresindeki birçok yol da trafiğe kapatıldı.

Öte yandan Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ise ağlayarak yaptığı konuşmada 15 yılın eksik geçtiğini söyledi.