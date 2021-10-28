Hisarcıklıoğlu: “Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bizlere en değerli miras olarak bırakılan Cumhuriyetimiz, aydınlık yarınlara yürürken çocuklarımız için de rehber olacaktır” dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Aziz Cumhuriyetimizin 98’inci yaşını büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. İnanıyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, bütün bir milletin desteğiyle verilen milli mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet en değerli fazilettir. Milletin iradesinin hâkim olduğu yönetim biçimi, içinde bulunduğumuz yüzyıla en çok yakışandır.

Cumhuriyetimiz bir asra yaklaşan süreç içerisinde her geçen gün daha da güçlenmiş ve köklenmiştir. Bizden öncekiler, sonrasında da bizler ömürlerimiz boyunca bu güzel yapıya katkı vermeye çalıştık. Eminim ki bizden sonraki nesiller de Atatürk’ün ‘Cumhuriyet daima payidar kalacaktır’ sözünü ilelebet gerçek kılacaklar ve hassasiyetle, özenle korumaya devam edeceklerdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet, minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun".