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Hezarfen Necmeddin Okyay doğumunun 138’inci yılında anıldı

Hezarfen Necmeddin Okyay doğumunun 138’inci yılında Karacaahmet’teki mezarı başında anıldı. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Çok iyi bir hattat, çok iyi bir okçu ve aynı zamanda bir gül sevdalısıydı” dedi.

Genel 28.01.2021, 13:14
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Hezarfen Necmeddin Okyay doğumunun 138’inci yılında anıldı

Hezarfen Necmeddin Okyay doğumunun 138’inci yılında Karacaahmet’teki mezarı başında anıldı. Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Çok iyi bir hattat, çok iyi bir okçu ve aynı zamanda bir gül sevdalısıydı” dedi.

Yakın dönem kültür tarihinin önemli simalarından birisi olan Hattat Necmeddin Okyay, doğumunun 138’inci yılında Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında başında anıldı. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen anma törenine Vakıf Başkanı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da katıldı. Hezarfen Necmeddin Okyay’ın Türk Hattatlık geleneğindeki yeri ve öneminden bahseden Haydar Ali Yıldız, vakıf olarak geride bıraktıkları mirasa sahip çıkacaklarını ifade etti.

“Okmeydanı’nın Okmeydanı olarak kalması için mücadele etti”

Anma töreninde konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Türk Hattatlık geleneğinin önemli ve son temsilcilerinden diyebileceğimiz, tekkemizin şeyhlerinden Necmeddin Okyay’ı doğumunun seneyi devriyesinde Okçular Vakfı olarak kabri başında anıyoruz. İnanıyoruz ki, geride bıraktığı eserler asla unutulmayacak. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına kendisine “Devlet Vefa Ödülü”nü layık gördüler. Bu anlamda onun peşinden gelecek olanlar, bizler Okçular Vakfı olarak bu emanete, geride bıraktıkları mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız. Okmeydanı’nın Okmeydanı olarak kalması için mücadele eden Necmeddin Okyay, hem çok iyi bir hattat, bir ekol sahibi hem çok iyi bir okçu, kemankeş ve aynı zamanda bir gül sevdalısıydı. Yüzlerce çeşit gülü kokularına kadar tanıyan, gül konusunda en az hattatlık ve okçuluk kadar mahir olan, bugün referans alınabilecek bir isimdi. Gülü, okçuluğu seven, ok ve yay üstadı, aynı zamanda hattat Necmeddin Okyay’ı rahmetle anıyoruz” dedi.

“Geçen yıl “Vefa Ödülü”ne layık görüldü”

Necmeddin Okyay’ın verdiği hizmetlerden bahseden İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise, “Hat sanatları başta olmak üzere, Osmanlı’dan günümüze geleneksel sanatlarımızın naklinde bir eğitimci, bir hoca, bir mücadeleci olarak çok önemli hizmetler görmüş biridir. Bugün hat sanatlarımızın, geleneksel sanatlarımızın geldiği noktada onun emeklerinin çok önemli bir yeri vardır. Okçular Vakfı da kültürümüze, spor kültürümüze, kültür tarihimize kendi gayesi etrafında ,sadece ulusal değil uluslararası anlamda da, çok önemli hizmetler yapan ve tarihin sayfaları arasında kalmış pek çok geleneği günümüze taşıyan, yaşatan ve canlandıran bir hizmet görüyor. Bu anma da bu anlamdaki faaliyetlerden birisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Necmeddin Okyay’ı geçen yılın kültür sanat ödülleri alanında “Vefa Ödülü”ne değer gördü. Bu sembolik anlamın ötesine taşan bir manadır. Ülkemizin kültür sanat, ilim alanında da tarihte var olan örnekleri yeniden ihya eden ve bu geleneğe bu ilme, insanlara devlet düzeyinde verilen önemin de bir göstergesidir. Yaşarken mahrum kaldıkları devlet ilgisinin, himayesinin, takdirinin hiç olmazsa vefatlarından sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yansıtılmış, gösterilmiş olması tarihi sürekliliğimiz açısından büyük bir önem taşıyor” diye konuştu.
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