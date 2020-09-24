HES kodu uygulaması Nilüfer’de başladı
BURSA İL HIFZISSIHHA KURULU’NUN KARARI İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA GİRİŞTE KULLANILACAK OLAN HES KODU UYGULAMASINI NİLÜFER BELEDİYESİ DE BÜTÜN HİZMET BİNALARINDA HAYATA GEÇİRDİ.
Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişte kullanılacak olan HES kodu uygulamasını Nilüfer Belediyesi de bütün hizmet binalarında hayata geçirdi.
Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES Kodu uygulaması Nilüfer Belediyesi tarafından da uygulanmaya başlandı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve tüm hizmet binaları girişinde kod okutma uygulaması hayata geçirildi. HES kodu alan vatandaşlar bina girişlerindeki görevliler tarafından kontrol edilerek ateş ölçümünden sonra içeri alınıyor. Kodu olmayan veya olup da riskli görülen kişiler binalara alınmayıp ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Aynı şekilde belediye çalışanları da her gün HES uygulamasından geçirilerek binalara alınıyor.
Nilüfer Belediyesi’nin bütün bina girişlerine uyarı afişleri asılarak, vatandaşlar uygulama hakkında bilgilendiriliyor.
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