Her 5 Şirketten 1’i Tüm Çalışanlarına Cep Telefonu Vermeyi Tercih Ediyor

Avansas, iş dünyasının tercih ve alışkanlıklarını araştırmaya devam ediyor. Teknolojik gelişmelerin hızla devam etmesi, dönem koşullarının değişmesi ve iş süreçlerinin güncellenmesi ile birlikte iş yerlerine cep telefonu kullanım alışkanlıkları, tercihleri ve satın alma davranışları soruldu. Türkiye genelinde küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri kapsayan ve 1100 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada çalışanların cep telefonu tercihleri, iş yerlerinin çalışanlarına cep telefonu sağlama durumu, iş yerlerinin cep telefonu alışverişinde en çok tercih ettiği platformlar, cep telefonu seçiminde önemli olan konular gibi soruların cevapları verildi.

GÖZDE MARKA SAMSUNG OLDU

Avansas, araştırmaya katılan şirketlere, çalışanları için tercih ettiği cep telefonu markasını sordu. Küçük işletmelerin yüzde 59’u Samsung marka cep telefonu tercih ettiğini belirtirken, bu oran orta büyüklükteki işletmelerde ise yüzde 70 oldu. En çok tercih edilen ikinci marka Apple olurken onu Xiaomi izledi. Huawei listede en çok tercih edilen dördüncü, Oppo da beşinci marka olarak yer aldı.

İŞ YERLERİ 5 ÇALIŞANDAN 1’İNE TELEFON VERİYOR

Araştırmaya katılan küçük işletmelerin %21’i «tüm çalışanlara», %30’u «bazı çalışanlara/yöneticilere» şirket tarafından cep telefonu verildiğini ifade etti. Orta büyüklükteki işletmelerin ise %18’i «tüm çalışanlara», %50’si «bazı çalışanlara/yöneticilere» cep telefonu verildiğini belirtti. Bununla birlikte cep telefonlarının yenilenme süresi ile ilgili sorulan soruya küçük işletmelerin yüzde 39’u “Belirli bir yenilenme süresi bulunmuyor” yanıtını verirken bu oran orta büyüklükteki işletmelerde yüzde 38 olarak belirlendi. Araştırmaya göre cep telefonları en sık üç yılda bir yenileniyor. Her dört işletmeden biri üç yılda bir çalışanlarının telefonunu yeniliyor.

KULLANILMAYAN CEP TELEFONLARI ŞİRKET BÜNYESİNDE KALIYOR

İşletmelere kullanılmayan cep telefonlarının nasıl değerlendirildiği sorulduğunda küçük işletmelerin yüzde 41’i, orta büyüklükteki işletmelerin ise yüzde 53’ünün bu telefonları şirket bünyesinde muhafaza ettiği öğrenildi. Küçük işletmelerin yüzde 24’ü kullanılmayan cep telefonlarını ikinci el cep telefonu alımı yapan şirketlere satarken orta büyüklükteki şirketlerde bu oran yüzde 17’de kaldı. Araştırmaya göre orta büyüklükteki her 10 işletmeden biri kullanılmayan cep telefonlarını geri dönüşüm kuruluşlarına teslim ediyor.

SIFIR TELEFONLAR REVAÇTA

İş yerleri alım yaparken tercihlerini yeni cep telefonlarından yana kullanıyor. Her 10 işletmeden 9’u çalışanlarına yeni bir telefon sunduklarını; ikinci el telefonlara ise sıcak bakmadıklarını belirtti. İkinci el telefonların tercih edilmemesindeki en önemli neden ileride sorun yaşanabileceği düşüncesi olarak gösterilirken; veri güvenliği ve ürün performansı konusundaki endişelerin de tercih aşamasında etkili olduğu açıklandı.

CEP TELEFONU TERCİHİNDE BELİRLEYİCİ FAKTÖR FİYATLAR

Araştırma katılımcılarının %92’si, şirketlerin cep telefonu satın alma tercihinde en belirleyici faktörün ürün fiyatları olduğunu belirtti. Tercihleri etkileyen ikinci önemli faktör ise cep telefonunun hafıza kapasitesi. İşletim sistemi ve cep telefonunun bilinen bir marka olması da tercih nedenleri arasında yer alıyor. Yedek parça maliyetinin düşük olması ve ekran boyutlarının büyük olması tercih nedenlerinde etkili olan özellikler arasında. Kamera çözünürlüğü ve artırılabilir hafıza özellikleri ise satın alma tercihlerini daha az etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmaya göre tercih edilecek satış yeri kararını etkileyen en önemli yan unsur ise sunulan garanti süresinin uzunluğu. Ayrıca ürün satışı yapan yerlerin garanti süresi dışında ücretli servis-bakım hizmeti sunması da büyük önem taşıyor. Bu aşamada satış yeri tercihleri üzerinde en az etkiye sahip olan madde ise eski telefonları satın alma seçeneği sunması olarak belirtiliyor.

KAMPANYA VE İNDİRİMLER ETKİLİ OLUYOR

İş yerleri çalışanları için yeni cep telefonu satın alırken eski cep telefonlarını da değerlendirebilecekleri alternatiflere de yöneliyor. Cep telefonu satın alımı sırasında gerçekleştirilen kampanya ve indirimler de müşteriler tarafından olumlu bir şekilde karşılanıyor. Cep telefonu satın alımında e-ticaret siteleri ve teknoloji mağazaları en çok tercih edilen kanalların başında geliyor. Buna ek olarak çoğunluk tarifeli – kontratlı satın alma davranışında bulunuyor. Katılımcıların en çok tercih ettikleri cep telefonu aksesuarları arasında ise koruyucu kılıf, şarj kablosu ve ekran koruyucu yer alıyor.