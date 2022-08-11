"Haydar"ı bırak arabayı yıkat

Adana’da bir oto yıkamacı, şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için “Haydar” ya da “ağrı kesici” olarak bilinen sopları kendisine teslim eden sürücülerin araçlarını ücretsiz yıkıyor.

Seyhan ilçesine bağlı Huzureveleri Mahallesinde oto yıkama hizmeti veren Ramazan Özdemir, dükkanına gelip otomobilini yıkatmak isteyen hemen hemen her araçta ismine “Haydar” ya da “ağrı kesici” dedikleri sopalar çıktığını söyledi. Özdemir, bir günde en az 30-40 tane sopa gördüğünü, haberlerde de trafikte çıkan kavgalar sonucunda yaralanmalar olduğunu hatta ölümlerin meydana geldiğini gördüğünü bu nedenle şiddet olaylarının önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Özdemir, otomobilini yıkatmaya gelen vatandaşların iç temizliğini yaparken gördüğü sopaları almaya başladığını, vermek istemeyenlere de sopayı vermesi halinde otomobilini ücretsiz yıkayacağını söyleyerek sopaları bir şekilde aldığını anlattı. Özdemir, bu sayede yüzlerce sopa toplayıp imha ettiğini ahşap sopanın yanı sıra otomobillerden demir sopanın da çıktığını hatta bir araçtan polis copu çıktığını da söyledi.

Ramazan Özdemir, amacının şiddetin önüne geçmek olduğunu bu nedenle böyle bir uygulama başlattığını bugün sadece bir saat içinde yaklaşık 10 sopa topladığını ifade etti. Özdemir, otomobil sahiplerinin önce bu duruma şaşırdığını ancak daha sonra onların da kendisine hak verip sopaları genelde gönül rızasıyla teslim ettiklerini belirtti.