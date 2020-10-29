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Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu’na Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
AZERBAYCAN’IN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ HALİNE GELEN HAYDAR ALİYEV MERKEZİ VE BAKÜ OLİMPİYAT STADYUMU’NUN DUVARLARINA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİ İLE TÜRK BAYRAĞI SİLÜETİ YANSITILDI.
Genel 29.10.2020, 22:13
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Azerbaycan’ın en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu’nun duvarlarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.
Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş ülkeler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’inci kuruluş yılını kutlamaya devam ediyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan ve ülkenin en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpiyat Stadyumu’nun duvarlarına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Türk Bayrağı silüeti yansıtıldı.
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