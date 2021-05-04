Hatay’da pazarcı esnafı 20 ton sebzeyi ücretsiz dağıttı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde pazarcı esnafı 20 ton ücretsiz sebze dağıttı.

Modern Evler Mahallesi’nde kurulan semt pazarı yerinde Nağaç Kardeşler isimli esnaf grubu tarafından iki kamyon sebze vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Ücretsiz sebze dağıtıldığı haberini alan vatandaşlar pazar alanına akın ettiler. Metrelerce oluşan kuyrukta yaşlısı genci birçok vatandaş ücretsiz sebze için beklediler. Polisin sürekli sosyal mesafe uyarısı yaptığı vatandaşlar aşırı yığılmaya neden oldu. Polis, pazarcı esnafına kamyonların çekilmesini ve sebzelerin evlere paketlenerek dağıtılması gerektiği ve polisin bu noktada kendilerine yardım edeceğinin söylenmesi üzerine dağıtıma son verildi.

İskenderunlu esnaf Murat Nağaç amaçlarının pandemi nedeniyle kapanma sürecindeki vatandaşlara bir nebze olsun katkıda bulunmak olduğunu belirterek, yıllardır kazandıkları memleketin insanına ahde vefa olarak bu yardımı yaptıklarını söyledi.

Ücretsiz sebze alabilen vatandaşlar da durumdan memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler.