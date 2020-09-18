Hastane kavşağında trafik kazası, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, yeni Bilecik Devlet Hastanesi kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi yönünden kent merkezine seyir halindeki Sezai B. (40) yönetimindeki 11 T 0024 plakalı taksi, alt geçide geldiği esnada ışık ihlali yaptığı iddia edilen Zübeyde S.(53) idaresindeki 11 AAH 307 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 11 AAH 307 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Kafiye Ö. (65) ile Gülşen E. (27) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken kazalı araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.