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Hasan Kılca’dan İzmir’deki skandal gösteriye tepki

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Belediyeler Birliği Kültürü Zirvesi” için düzenlediği gala gecesindeki skandal gösteriye tepki gösterdi.

Genel 15.09.2021, 17:08
Hasan Kılca’dan İzmir’deki skandal gösteriye tepki

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Belediyeler Birliği Kültürü Zirvesi” için düzenlediği gala gecesindeki skandal gösteriye tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Belediyeler Birliği Kültürü Zirvesi” için düzenlediği gala gecesindeki skandal gösteriye bir tepki de Karatay Belediyesinden geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın saygı duyduğu değerlere saldıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticilerini yaptığı açıklamayla kınadı. Etkinliğin Mevlevi gelenekleri ile Hazreti Mevlana’nın ruhuna uygun olmadığına vurgu yapan ve söz konusu tepkisini sosyal medya hesaplarından da gösteren Başkan Kılca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerlerimize ve değerlilerimize alenen saldıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticilerine tavsiyemdir; akıl karışıklığınızı, kaybetmiş olduğunuz bu topraklara ait olma duygunuzu veya bir plan çerçevesindeki oyunlarınızı bizim mirasımıza bulaştırmayın. Öğretileri dünyaya bir ışık gibi yayılmış Hazreti Mevlana’yı ve Mevleviliği kendi loş dünyalarına alet eden bu zihniyeti kınıyorum. Son günlerde değerlerimize karşı yapılan saldırılar belli ki sistematiktir. Tüm hemşehrilerimden tepkilerini ortaya koymalarını istiyorum. Bizler ilim ve irfan abidesi şahsiyetlerimize, kadim medeniyetimizin mirasına, inanç ve istikametimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

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