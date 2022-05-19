Haliç’te 19 Mayıs şöleni

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Haliç’te düzenlenen etkinlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlikte 103 kürek takımı, Türk bayraklarıyla donatılan kanolarıyla görsel şölen oluşturdu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Eyüpsultan’da coşkuyla kutlandı. Etkinlik çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde Haliç’e kıyısı olan su sporları kulüplerinin kürek takımı sporcuları, Türk bayraklarıyla donatılan tekne ve kanolarıyla kortej oluşturdu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katıldığı etkinlikte gençler, bando takımıyla birlikte milli bayramı kutladı. Eyüpsultan İskelesi’nden başlayan kortej, Unkapanı Köprüsü’nde son buldu.

“103 takımla kortej oluşturduk”

Tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Gençler heyecanlı. Biz 19 Mayıs’la beraber ilk defa Haliç’e inelim istedik. Pandemiden dolayı geciktirdiğimiz bir iş vardı. Haliç’te su sporlarını etkin hale getirmek istiyorduk. Bugün Türkiye Kürek Federasyonu bize eşlik etti. Onlara teşekkür ediyoruz. 103 tane takımla burada kortej oluşturduk. Sizlerin de aracılığıyla Haliç’te su sporları konusunda herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

Milli bayram dolayısıyla gururlu ve onurlu olduğunu belirten 18 yaşındaki Mert Ali Altuntaş, “11’inci sınıfa gidiyorum. Bugünkü etkinlikle biz çok gururlandık. Okul olarak, arkadaşlarla beraber ben ilk defa böyle bir törene katıldım. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Böyle bir çalışmaya 4 aydır hazırlanıyorduk. Okulda öğretmenlerim de ilgilendi” ifadelerini kullandı.

Çok gururlu olduğunu söyleyen 17 yaşındaki Yiğit Mert ise, “Ben kendimi çok gururlu hissediyorum. Eyüp Kültür Merkezi’nde de sportif hareketlerle ilgili gösterimizi yaptık. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Başka arkadaşlar da şiir okudu. Bütün milletimizin 19 Mayıs’ı kutlu olsun” dedi.