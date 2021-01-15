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Haberi alan şehidin ailesi mezarlığa koştu

Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş’i şehit eden turuncu listedeki teröristin etkisiz hale getirilmesi, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan ailesini sevinç gözyaşlarına boğdu. Mezarlığa koşan ailesi, şehidin mezar taşını öpüp sevinç gözyaşları içerisinde haberi verdi.

Genel 15.01.2021, 16:11
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Haberi alan şehidin ailesi mezarlığa koştu

Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş’i şehit eden turuncu listedeki teröristin etkisiz hale getirilmesi, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan ailesini sevinç gözyaşlarına boğdu. Mezarlığa koşan ailesi, şehidin mezar taşını öpüp sevinç gözyaşları içerisinde haberi verdi.

Şanlıurfalı Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş, 2017 yılında Bitlis’te teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştü. Yurt içindeki teröristleri etkisizleştirmek için Bitlis Sehi Ormanları kırsalında düzenlenen Yıldırım Operasyonları kapsamında 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Havadan SİHA ve İHA’lar, karadan ise Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle “Turuncu” kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi. 8 Temmuz 2017’de Bitlis Merkez-Hazo Boğazı mevkiinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP’nin patlaması sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve 1 askerin ise yaralanması olayına katıldığı belirlendi.

Şehidin ailesi mezarlığa koştu

Haberi alan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş’in 52 yaşındaki babası Celal Ateş, şehidin kız kardeşleri Semra Ateş, Özlem Ateş, Melek Ateş, Ayşeğül Ateş, Zeynep Ateş ve diğer yakınları mezarlığa koştu. Gözyaşları içerisinde çocuklarının mezarını ziyaret eden aile, mezar taşını öpüp müjdeli haberi verdi. Oğlunun mezarı başında sevinç gözyaşı döken baba Celal Ateş, olunun kanının yerde kalmadığını ve intikamının alındığını söyledi.

“Rahat uyu oğlum kanın yerde kalmadı”

Şehit babası Celal Ateş, oğlunun mezarını öperek müjdeli haberi verdi. Baba Ateş, “Allah devletimize zeval vermesin. Bugün müjdeli haberi duyduk çok sevindik. Şehidimin intikamı alındı. Oğlumun katilini Mehmetçiğimiz etkisiz hale getirdi. Buraya gelerek kendisine müjdeli haberi verdik. Rahat uyu şehidim senin kanın yerde kalmadı” dedi.

“Vatan sağ olsun”

Şehidin ikizi Semra Ateş ise vatan sağ olsun diyerek teröre lanet okudu. Ateş, şehit kardeşinin kanı yerde kalmadığı için güvenlik güçlerine teşekkür etti.
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