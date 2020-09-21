Güvem eriğinin faydaları saymakla bitmiyor

Kütahya’da kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen güvem eriğinin (Çakal eriği) faydaları saymakla bitmiyor.

Sonbahar eriğini toplamak için Radar mevkiine akın eden vatandaşlar, pazarda kilosu 10 TL’den satılan eriği bedavaya topluyor. Ali Tunç isimli vatandaş, uzmanların açıklaması ile bu meyvenin, kanında problemleri olanlara, migrene, pankreas hastalığına, şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi. Tunç, “Bu meyveyi tercih edenler insülini bile bırakır. Bu eriğin kürü özellikle şekere iyi gelir” diye konuştu.

Ahmet Uygun ise "Güvem eriğine mor rengini veren renk pigmentleri hiçbir meyvede olmayandan fazla miktarda boldur ve tam bir serbest radikal avcısıdır. Serbest radikaller vücutta kanser, damar tıkanıklığı, alzaymır hastalığı, Parkinson hastalığı ve diğer pek çok hastalık ile bağlantılıdır. Serbest radikallerin ayrıca, kademeli serbest radikal hasarı birikimi olarak tanımlanan yaşlanmayla da bağlantısı vardır. Özellikle kanserler üzerine ispatlanmış bilimsel çalışmalar yapılmış, kanserli hücrelerle savaştığı belgelenmiştir" diye konuştu.

Güvem eriğinin faydaları ve tüketimi

Uygun, "Çakal eriği olarak da bilinen güvem eriği, dikenli ağaçlarda yetişir. Önceleri beyaz renkli çiçek açar. Meyveler olgunlaştıkça morlaşır. Ülkemizde ormanlık alanların birçoğunda vardır. Kütahya ve çevresinde sıklıkla tüketilen güvem eriği, halk arasında Yaban eriği olarak adlandırılır. Ekşi bir tadı olan Güvem eriği ile ilgili yapılan araştırmalarda yüksek oranda antikanserojen maddeler içerdiği ortaya çıktı. Sonbahar aylarında yetişen güvem eriğinden meyve suyu, marmelat ve reçel yapılır. Bunun yanı sıra meyveden çay da yapılır. Bu çay da kandaki tüm toksin ve yağları temizler. Sıfır yağ içerdiğinden şeker hastalarının da kolayca tüketebileceği bir meyvedir" ifadelerini kullandı.