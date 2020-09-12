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Günyüzü’nde fırtına ve şiddetli yağış

KUM FIRITNASI

Genel 12.09.2020, 16:44
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Günyüzü’nde fırtına ve şiddetli yağış

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış ve kum fırtınası tarım alanlarına büyük zarar verirken, günlük yaşamı kısa sürede olumsuz etkiledi.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde akşam saatlerine doğru şiddetli yağmur ve şimdiye kadar pek rastlanmayan kum fırtına etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağış, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınası, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinin bazı bölgelerini de etkiledi. Meydan gelen fırtına sebebiyle ağaçlar zarar görürken, konteynerler devrildi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yaşanan bu doğa olayı karşısında korku ve paniğe kapıldı. Yağışların yarına kadar devem edeceği belirtilirken, tedbirli olunması konusunda yetkililerden uyarılarda bulundu.

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