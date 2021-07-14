Güngörenliler 15 Temmuz’un yıldönümünde sabaha kadar nöbet tutacak

FETÖ’nün Türkiye’yi kana buladığı alçak darbe girişiminin yıldönümünde yaşananları unutmamak ve her daim hainlere karşı dimdik ayakta olduğunu göstermek amacıyla Güngören Belediyesinin düzenlediği 15 Temmuz programında Güngörenliler bu yıl da sabaha kadar nöbet tutacak.

Hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde de birlik ve beraberlik vurgusu altında Güngören Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında Güngörenliler sabaha kadar ’15 Temmuz Nöbeti’ tutacak. Güngören Belediyesi önünde saat 18:00’de toplanacak olan Güngörenliler’e Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ile ilçe protokolü de eşlik edecek. Belediye önünden mehter takımı ile yürüyüşe geçecek olan topluluk Haznedar Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda hazırlanan etkinlik alanında diğer katılımcılar ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından kahramanlık türküleri konseri sahnelenecek. Konser bitimin ardından alanda Güngörenliler sabaha kadar şehitler için saygı nöbeti tutacak.