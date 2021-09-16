banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek

Güngören’de en özel nikah

Güngören’de sosyal sorumluk projesi kapsamında başlatılan ‘+1 Tebessüm Nikah’ ile ilk imzayı atan Büşra ile Yunus Emre çiftinin nikahı Down Sendromlu Güngör Aktaş ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kıydı.

Genel 16.09.2021, 15:21
Güngören’de en özel nikah

Güngören’de sosyal sorumluk projesi kapsamında başlatılan ‘+1 Tebessüm Nikah’ ile ilk imzayı atan Büşra ile Yunus Emre çiftinin nikahı Down Sendromlu Güngör Aktaş ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kıydı.

En özel anlarını daha da unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyen çiftin nikahlarını Down Sendromlu 48 yaşındaki Güngör Aktaş ile Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir kıydı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu bireylerin her alanda kendilerine yer bulabileceklerini göstermek amacıyla başlatılan projenin ilki Güngören Nikah Sarayı’nda gerçekleşti.

“Down sendromlu kardeşlerimizin hayatlarında unutulmayacak bir anı”

Nikahı kıyan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Bugün tebessüm nikahımızın ilkini gerçekleştirmiş olduk. Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde bizimle beraber olan bir kardeşimizle bugün burada bu çiftimizin ilk nikahını gerçekleştirdik. Bizim bir sosyal sorumluluk projemiz ve birbirimizden çokta farkımız olmadığını göstermek için hem çiftlerimizin, hem de down sendromlu kardeşlerimizin hayatlarında unutulmayacak bir anı olması için bu projeyi gerçekleştirdik. Güngören’de nikahlarını kıymak isteyen çiftlerimiz arzu ederlerse nikahlarını kıyacağız” dedi.

Gelin Büşra Erdoğan Sağlam, “Böyle bir ana vesile olduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.

“Onlar teşekkür etti ama aslında biz çok teşekkür ederiz”

Çok mutlu olduğunu söyleyen Damat Yunus Emre Sağlam, “Böyle bir ana vesile olduğumuz için çok gururluyuz. Onlar teşekkür etti ama aslında biz çok teşekkür ederiz. Özellikle Güngören Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0