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Güngören Belediyesinden 4 bin kişiyle yaza veda şenliği

Güngören’de düzenlenen yaza veda şenliğinde 4 bin kişi doyasıya eğlendi. Kurulan etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de eğlenceli anlara eşlik etti.

Genel 13.09.2021, 14:57
Güngören Belediyesinden 4 bin kişiyle yaza veda şenliği

Güngören’de düzenlenen yaza veda şenliğinde 4 bin kişi doyasıya eğlendi. Kurulan etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de eğlenceli anlara eşlik etti.


Güngören Belediyesinin Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yaza veda şenliği programına 4 bin kişi katıldı. Katılımcılar, konser, rodeo, ayak dart, canlı langırt, satranç, jenga, şut becerisi, gladyatör arena, çekme basket, meyve ağacı, sumo güreşi, dev boks, dev kaydırak, top havuzu gibi kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi.


Aliya İzzetbegoviç Parkı’nda gerçekleşen programa Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de katılarak vatandaşlarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Veda şenliğinde düzenlenen etkinlikte eğlenen çocuklara ve katılımcılara sınırsız pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı.

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