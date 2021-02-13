Güney Kore’nin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti

Güney Kore’nin İstanbul Başkonsolosu, Jessy Y. Jang hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı.

Güney Kore’nin İstanbul Başkonsolosu, Jessy Y. Jang hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayarak, “Tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımız olan Güney Kore’nin İstanbul Başkonsolosu, Sn. Jessy Y. Jang’ın, amansız bir hastalıkla verdiği mücadeleyi kaybettiğini, üzüntüyle öğrendik. Üstün emekleri daima saygı ve takdirle hatırlanacak. Güney Kore halkına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.