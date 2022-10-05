Güney Kore ordusundan "başarısız füze denemesi" özrü

Güney Kore ordusu, tatbikat sırasında fırlatıldıktan sonra yere çakılan füzenin halk arasında paniğe yol açması üzerine özür diledi.

Güney Kore ordusunun tatbikat sırasında fırlattığı Hyunmoo-2 balistik füzesi, Gangneung şehrindeki askeri üs arazisine düştü. Herhangi bir can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönülürken, üs yakınında yaşayan bölge sakinleri patlama sesi nedeniyle büyük panik yaşadı. Güney Kore ordusu füzenin bir savaş başlığı taşıdığını, ancak patlamadığını belirterek, füze testinin endişeye yol açması nedeniyle özür diledi.

Füzenin düştüğü alana yakın bölgede yaşayanlar, patlama sesi duyduklarını belirterek, askeri üsten yükselen duman ve alevlerin yer aldığı görüntüleri paylaştı.