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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde dağlık alanlar beyaza büründü
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan Trodos bölgesinde dağlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Genel 16.01.2021, 17:43
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan Trodos bölgesinde dağlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) kar yağışı dağlık alanlarda etkisini gösterdi. Trodos’ta dağlık alanlar, yağışın ardından beyaza büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kesimde kar yağışının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
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