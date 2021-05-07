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Güneşli ve sıcak havanın tadını turistler çıkardı

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili tam kapanmada turistleri ağırlıyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen turistler gün boyu denizin keyfini çıkarıyor.

Genel 07.05.2021, 16:12
Güneşli ve sıcak havanın tadını turistler çıkardı

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili tam kapanmada turistleri ağırlıyor. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen turistler gün boyu denizin keyfini çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 26 dereceye deniz sıcaklığının ise 21.5 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf turistleri ağırlıyor. Güneşli ve sıcak havanın tadını gün boyu çıkaran turistlerden bazıları denize girerken bazıları da güneşlenmeyi tercih ediyor.
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