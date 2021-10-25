Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığının aşırı derecede düştüğü Gümüşhane’de il genelinde yüksek kesimdeki yerleşim yerleri ve dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Hafif şekilde gerçekleşen kar yağışı sonbahar renklerinin etkili olduğu coğrafyada güzel görüntüler oluştururken vatandaşlar erken gelen kar yağışıyla şaşkınlığa uğradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahminlerde Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı olabileceği duyurulurken Gümüşhane’de hava sıcaklığı düne göre 15 derece birden düşerek sabah saatler itibariyle 5 derece olarak ölçüldü.

Gün boyunca aralıklı olarak etkili olması beklenen yağışın ardından hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşecek olması nedeniyle zirai don uyarısı da yapıldı.

Kar yağışının ardından Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünün bin 904 metre rakımlı Çiçekli mahallesi beyaza bürünürken yüksek dağ geçitlerinde de yağmur ve kar yağışının hüküm sürdüğü öğrenildi.