Göz doktoru, Türk bayraklı ve “Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl” yazılı kalem tasarladı

Çırağan Sarayı’nda başlayan festivalde dünyaca ünlü prestij kalem üreticileri ve koleksiyonerler bir araya geldi. Festivale katılan göz doktorunun tasarladığı, üzerinde Türk bayrağı bulunan ve “Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl” yazan kalem yoğun ilgi gördü.

Dünyada ilk defa prestij kalem markalarını ve tutkunlarını bir araya getiren PENFEST başladı. Üçüncü kez düzenlenen festival; prestij kalem markaları, koleksiyonerleri ve kalem tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti. En son 2019’da düzenlenen ve daha sonra korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan festival, 3 yıl aranın ardından yeniden başlamasıyla büyük ilgi gördü. Katılımın yoğun olduğu festival; edebiyat, politika, iş dünyasından özel ziyaretçileri de ağırladı. 40 yıldır göz doktorluğu yapan, 4 yıldır da kalem tasarlayan Göz Doktoru İhsan Özuysal’ın eserleri, ziyaretçiler tarafından oldukça beğenildi. Özuysal, Türk bayrağı çizdiği dolma kalemin üzerine ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl” yazısını da incelikle işledi. Festivalde 110 yıllık kalemler de yoğun ilgi gördü.

“Daha iyi kalemler yapacağımı düşünüyorum”

40 yıldır göz doktorluğu yapan ve 4 yıldır da kalem tasarlayan İhsan Özuysal, “Özellikle dolma kalemleri seviyordum. Küçük çaplı bir koleksiyonum da vardı. Sonra kendime bir kalem yapmak istedim. Daha önce uzun süre resimle ve heykelle uğraştım. Göz ameliyatlarından dolayı elim, ince işleri yapmaya yatkın. Sonra kalem denedim, oldu. 4 senedir bayağı bir kalem yaptım. PENFEST’e de ikinci katılışım. Birbirinden farklı tasarımda değişik kalemler yapmayı seviyorum. Çok değişik konularda koleksiyonlar var. Mesela Türk süsleme sanatları var, aslanlı kalemler var, yılanlı kalemler var, caz serisi, tasavvuf serisi var. PENFEST’in özel bir yeri var. Çok daha nitelikli bir festival, muhteşem bir yerde yapılıyor. 4 senedir yapıyorum ama daha iyi kalemler yapacağımı düşünüyorum” dedi.

“Bir sapa birden fazla uç takılabilme özelliğine sahip”

Emekli olan ve 11 yıldır hat kalemleriyle uğraşan Sedat Dilman ise, “Hattat Mahmut Şahin vasıtasıyla başladım. Ben aslında koleksiyonluk tespih imalatıyla uğraşıyordum. Hattat Mahmut Şahin Hocamla tanıştıktan sonra bunları yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de o şekilde başladım. Sürekli olarak kendimi geliştiriyorum. Hat kalemlerini önceden sabit yapıyordum. Daha sonra onları vidalı tasarladık. Bir sapa birden fazla uç takılabilme özelliğine sahip oluyor. Bunları da görsel olarak oymalı ve değişik renklerden oluşan objelerle süslemeye çalışıyoruz. Kalemleri, genellikle yurt içinden ve yurt dışından hattatlar tercih ediyor. Hat sanatı kursları tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Koleksiyoner Myk Daigle ise, “100 yıllık bir kalemle yazıyor olmak başka bir hissiyat veriyor. Her bir kalemin pek çok hikayesi vardır. 100-110 yıllık kalemlerle yazdığınız zaman onların kağıt üzerindeki hareketleri aslında standart kalemlerden çok farklı” diye konuştu.

Çırağan Sarayı’nda yapılan festival, 27 Kasım’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.