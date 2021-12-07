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Görme engelli üniversite öğrencisi Aytaç’ın ders kitapları sesli okunacak

Görme engellilerin sesli kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) ile Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle tarih öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Aytaç Doğan’ın ihtiyaç duyduğu tüm kitaplar sesli olarak okunarak kendisine teslim edilecek.

Genel 07.12.2021, 15:17
Görme engelli üniversite öğrencisi Aytaç’ın ders kitapları sesli okunacak

Görme engellilerin sesli kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) ile Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle tarih öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Aytaç Doğan’ın ihtiyaç duyduğu tüm kitaplar sesli olarak okunarak kendisine teslim edilecek.

2018 yılında Büyükçekmece Belediyesi ile Büyükçekmece Çevre Kültür ve Turizm Derneği tarafından Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde “Sesli Kitap Projesi” adı altında kurulan elektronik okuma kabinlerinde tamamen gönüllük esasına dayalı olarak görme engelliler için sesli kitap okunuyor. Proje kapsamında bugüne kadar okunan 125 sesli binlerce görme engelli vatandaşımızın hem gözü hem de kulağı oldu. Marmara Üniversitesi Tarih öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi görme engelli Aytaç Doğan’ın talebi üzerine harekete geçen gönüllüler, “Sesli Kitap Projesi” kapsamında genç üniversite öğrencisinin tüm ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplarını seslendirecekler.

“125 kitap seslendirdik”

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Çevre Kültür ve Turizm Derneği üyesi ve GETEM gönüllü okuyucusu Nurgün Kocababuç şunları söyledi: “Sesli kitap okumada oluşturduğumuz gönüllü grubuyla beraber Sayın Başkanımızın desteğiyle 21 Mart 2018 tarihinde ilk açtığımız sesli kitap okuma kabininden sora ikincisi ile beraber bugüne kadar 125 tane kitap seslendirdik. Bunların içerisinde görme engellilerin erişilebilir bir dünyada bilgiye daha kolay ulaşabilmeleri ve engelsiz bir dünyada yaşayabilmeleri için gerekli olan romanların yanında ders kitapları, kamu personeli seçme sınavına hazırlık kitapları, diğer öğrencilerin aradaki girdiği üniversite sınavı, lise giriş sınavı gibi kitapları da seslendirdik. Gönüllü okuyucularımız halen kitap seslendirmeye devam etmekte etkin olarak. Şu anda da bizim bölgemizde yaşayan Büyükçekmece’mizde yaşayan görme engellilere de ulaşıyoruz. Şu anda bir öğrencimiz Marmara Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisidir. Yine ders kitaplarının seslendirilmesini bekliyor bizden. Şimdi onları da çok çabuk bir şekilde finallerine hazırlayacağız.’’

“Görme engelliler için çok büyük bir devrim”

Sesli kitap projesi sayesinde eğitimin hayatında sıkıntı yaşamayacağını dile getiren Marmara Üniversitesi öğrencisi Aytaç Doğan duygularını şu şekilde dile getirdi: “Marmara Üniversitesi’nde Tarih Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. Büyükçekmece Belediyesi’nin sesli kabin uygulaması aslında görme engelliler için çok büyük bir devrim ve çok iyi bir davranış. İyi bir yöntem. Çünkü görme engeliler hayatında toplumsal ve farklı sorunların yanında kitap seslendirme sorununu çekmekte. Hem bu eğitim olsun hem de istedikleri kitabı bulma konusunda olsun. Görme engelliler kendi istedikleri kitabı değil de gören insanların okudukları kitabı okumak zorunda kalıyorlardı daha öncesinde. Çünkü istedikleri kitabı erişilebilir bir şekilde bulamıyorlardı sesli ya da farklı bir şekilde. Büyükçekmece Belediyesi’nin yaptığı sesli kabin uygulaması ve okunan onlarca kitabın sonunda görme engelliler istedikleri kitapları istedikleri zaman erişebiliyorlar. Eğitimde sıkıntı artık en aza indirilmeye çalışılıyor Büyükçekmece sesli kabin uygulamasında. Daha önceden ders kitapları bulunamazken test kitapları, sesli romanlar ya da herhangi bir araştırma, makale, deneme gibi şeyler bulunamazken şimdi tek tuşla herhangi bir gönüllüye ulaşarak ya da belediyeye giderek ihtiyacınızı anlattığınızda en kısa sürede size kitabı gönderiyorlar. Sesli bir şekilde ve o açığınızı kapatıyorlar. Yani özetlemek gerekirse artık görmeyenlerde görenler gibi istediği kaynağı istediği zaman erişebiliyor. Tüm bunların sonunda Türkiye’de 1 milyon 39 bin görme engellinin olmasıyla birlikte gönüllülerimiz görme engellilerin kaynaklarını seslendirmekte ne kadar çabuk davransalar da çoğu zaman yetersiz kalabiliyorlar. Söyleyeceğim şey şu ise; görme engellilerin yok sayılmadan diğer insanlar tarafından kaynaklarını seslendirilmesi için bir çağrıda bulunuyorum. Tüm 15 yaş üstü herkes Büyükçekmece sesli kabinine gelerek görme engellilerin ihtiyacı olan kaynakları seslendirirlerse bizim için ne mutludur.‘’

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