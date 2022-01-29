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- Abdulhamit Gül: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakan
Abdulhamit Gül: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın
Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevi sonlandıralarak yerine Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı.
Görevinden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül yerine Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ atandı
Görevinden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül yerine Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ atandı
Genel 29.01.2022, 01:46
Görevinden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül yerine Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ atandı