Gönüllüler sokak hayvanlarına ahşaptan ev yaptılar

Erzurum’un Uzundere ilçesinde gönüllü gençler ve esnaf tarafından soğuk havalarda dışarıda kalan sokak hayvanlarına ahşaptan ev yapıldı.

Uzundere Kaymakamlığı öncülüğünde Gençlik Merkezi üyeleri ve gönüllü esnaf tarafından kedi ve kuş evleri projesi başlatıldı. Gönüllü vatandaşlar projede ilk önce evlerin çizimini yaptı. Daha sonra parçaları boyayıp birleştiren vatandaşlar yaptıkları ahşap evleri ilçenin belirli noktalarına bıraktılar. Gönüllü vatandaşların kış aylarında sokak hayvanlarının üşümemesi için yaptıkları proje, büyük takdir topladı.

Uzundere Gençlik Spor İlçe Müdürü Vahit Albayrak, “Sokak hayvanlarımızın sokaktan korunması için kedi ve kuş evleri yaptık gençlik merkezi olarak. Amacımız bir farkındalık oluşturarak, hayvanlarımızın daha güvenli ve huzurlu bir ortamda barınabilmelerini sağlamaktı. Bizler de yiyecek artıklarımızı çöplere atmayarak, evlerimizin önüne bir kap koyarak onların karınlarını doyurmasını sağlayabiliriz. Dilsiz ve Allah’tan başka kimseleri olmayan hayvanlarımızı beslemenin, onlara sahip çıkmanın çok büyük sevap olduğunu da biliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar da proje ile ilgili olarak “Bizleri heyecanlandıran bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarımızın barınmasında desteği olan herkese teşekkür ederiz” dediler.