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GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki 5. yılını tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), GÖKTÜRK-1 uydusunun, uzaya fırlatılmasının 5. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
Genel 06.12.2021, 14:45
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "5 yıl önce bugün uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki gözümüz oldu." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan grafikte ise uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi ile uyduya ilişkin teknik bilgilere yer verildi.