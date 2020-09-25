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Göbeklitepe’de balon turizmi

GÖBEKLİTEPE’DE BALON TURİZMİ

Genel 25.09.2020, 10:53
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Göbeklitepe’de balon turizmi

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de sıcak hava balonunun tanıtım uçuşu yapıldı.

Kente gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında Göbeklitepe’de turizm amaçlı sıcak hava balonu uçuşlarının yapılması için ilgili firma tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alındı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan ve Metin Esen’in de katılımıyla tanıtım uçuşu yapıldı.

Beyazgül, uçuş sonrası sıcak hava balonuna binmenin farklı bir duygu olduğunu ifade aktararak, Şanlıurfa semalarını renklendiren balonun ilk uçuşuna da katıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Beyazgül, açıklamasının devamında, "Balonla uçuşun ayrı bir güzelliği, duygusu var. Şanlıurfa’nın bu turizm destinasyonu içerisinde yer alması bizim için çok önemli, Ezel Turizm’e Bilge Bey’e teşekkür ederim. Şanlıurfa’da balon uçuracağız demişti bugün sözünde durdu balonu uçurduk, bizde çok heyecanlıyız. İnsanlar muhakkak Göbeklitepe’ye gelmeleri gerekiyor, buraya geldiklerinde bir başka güzellikle karşılaşacaklar, bu da balon. Yeryüzünden seyrettikleri Şanlıurfa’yı Göbeklitepe’yi bir de gökyüzünden seyretmiş olacaklar” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan da tanıtım uçuşuna katılarak Göbeklitepe’yi havadan izleme fırsatını yakaladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kentin tanıtımına hizmet edecek olan balon uçuşlarının 2021 yılı içerisinde halkın hizmetine açılacağı belirtildi.

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