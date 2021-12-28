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Giresun'da jandarma trafik ekipleri yol kenarında karşılaştıkları aç tilkileri besledi
Genel 28.12.2021, 14:19
GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde görev yapan jandarma trafik ekipleri, yol kenarında karşılaştıkları açlıktan bitkin haldeki iki tilkiyi besledi.
Giresun-Sivas kara yolunun 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde görevli jandarma trafik ekibi, soğuk hava ve karlı doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken iki tilkiyi fark etti.
Jandarma ekibindeki askerler, yanlarında bulunan yiyecekle hayvanları besledi.