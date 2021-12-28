Giresun'da jandarma trafik ekipleri yol kenarında karşılaştıkları aç tilkileri besledi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde görev yapan jandarma trafik ekipleri, yol kenarında karşılaştıkları açlıktan bitkin haldeki iki tilkiyi besledi.



Giresun-Sivas kara yolunun 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde görevli jandarma trafik ekibi, soğuk hava ve karlı doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken iki tilkiyi fark etti.

Jandarma ekibindeki askerler, yanlarında bulunan yiyecekle hayvanları besledi.







