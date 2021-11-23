Son Dakika
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rage ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile görüştü.
Genel 23.11.2021, 14:23
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage’yi askerî törenle karşıladı.