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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR GÜLER, RESMÎ DAVETLİSİ OLARAK ANKARA’DA BULUNAN KATAR GENELKURMAY BAŞKANI KORGENERAL GHANİM BİN SHAHEEN AL-GHANİM İLE BİR ARAYA GELDİ.

Genel 13.10.2020, 14:10
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim’i askerî törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargâhında bir görüşme gerçekleştirdi.

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