Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim’i askerî törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan Genelkurmay Karargâhında bir görüşme gerçekleştirdi.