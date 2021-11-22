Gençlere özel Bursa gezisi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçede eğitim gören 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik başlattığı geziler başladı.

Eyüpsultan Belediyesi’nin “Gençlerle Birlikte Geziyoruz” isimli etkinliği kapsamında öğrenciler ilk gezilerini gerçekleştirdi. Öğrenciler, köklü tarihi ve tarihteki önemi ile yerli yabancı birçok turisti kendisine çeken Bursa’yı ziyaret etti.

Bursa’nın tarihi mekanlarını rehber eşliğinde gezen 250 öğrenci ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerinin de bulunduğu Bursa’nın eşsiz manzarasını izleme imkanı sunan Bursa Tophane Parkı’na gittiler.

Bursa Tophane Parkı’nda türbeleri ziyaret edip, dua eden öğrenciler tarihi Saat Kulesi’nin önünde ise bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Tophane Parkı sonrası gezilerine Bursa’nın tarihi sembollerinden biri olan Ulu Camii’yle devam eden öğrenciler hemen ardından Bursa’nın manevi büyüklerinden olan Emir Sultan Camii’nin yanından bulunan Emir Sultan Türbesi’ni ziyaret ettiler.

Osmanlılar’ın Bursa’da ilk yerleştiği bölgelerden olan, bir vakıf köyü olarak kurulan ve Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşıyan Cumalıkızık’ı da görme fırsatı yakalayan öğrenciler, Bursa gezilerini tamamlayıp İstanbul’a doğru yola çıktılar.

Geziler, 27 Kasım tarihinde Edirne, 11 Aralık tarihinde Safranbolu ve 25 Aralık tarihinde Çanakkale’yle devam edecek.