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Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı’nın ikinci kitabı yayınlandı

Gemlik müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı’nın ikinci kitabı yayınlandı

Genel 21.11.2020, 09:25
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Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı’nın ikinci kitabı yayınlandı
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Gemlik müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı’nın ikinci kitabı yayınlandı

Gemlik ilçe müftüsü Dr.Mehmet Reşat Şavlı’nın ikinci kitabı "Çocuk Eğitiminde Altın Sözler" yayınlandı.

"Çocuk Eğitiminde Altın Sözler" adıyla çıkan kitap, çocuklarda ahlâk eğitiminde çok önemli bir açığı kapatacak. . Yerli ve yabancı bilim adamlarının, ahlâkçıların, pedagogların ve çocuk psikologlarının da görüşleri dikkate alınarak hazırlanan eserde, hem ahlâk hem eğitim içerikli altın değerinde özlü sözlere yer verildi. Çocuk eğitimine dair âyet ve hadislerle de süslenen eser, kütüphaneler dolusu kitapları, bu kitapçıktaki özlü sözlere sığdıran bir öz niteliği taşıyor.
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