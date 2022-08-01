Gelin damatların yeni tercihi fotoğraf platoları oluyor

Göksel Erbil, Ekin Şahindokuyucu, Haldun Erbil tarafından İzmir Menderes’te kurulan Smyrna Plato ve Smyrna Wedding Hall, kısa sürede şehrin en popüler platoları arasında yer almayı başardı.

5 dönüm içinde yer alan tesiste 65 farklı dekor, yapay göl alanı, bungalov evler, çekim için özel otomobiller ve bir kır düğün salonu da bulunuyor. Gelin ve damatlar en özel günlerinde bu tesisten faydalanıp istedikleri fotoğraf karelerine ulaşabiliyor. Fotoğraf çekim hizmeti verilmeyen mekanda, anlaşmalı fotoğrafçılarla istenilen zaman diliminde fotoğraf çektirme imkanı sunuluyor.

Smyrna Plato kurucularından Göksel Erbil, "Gelin ve damatlar düğün günlerinde çekim için gittikleri dış mekanlarda oldukça zorlanıyorlar" dedi.

"Çekimler için 65 farklı dekor alanı yer alıyor"

"Kısıtlı zamanda en güzel çekimleri yapmak için platolara talep artmaya başladı" diyen Göksel Erbil, "Önceden herkes fotoğraf çekimi için Alaçatı’ya giderken artık yol, sıcaklık, kalabalık gibi sebeplerle bizim tesisimiz gibi sadece bu iş için tasarlanmış yerleri tercih ediyorlar. Bu hem fotoğrafçıların hem de gelinle damadın işlerini oldukça kolaylaştırıyor. Klimalı stüdyolar, yeme içme mekanları, giyinme kabinleri, eşsiz doğal ortam, yapay göl gibi birçok olanak var. Yine çekimler için 65 farklı dekor alanı yer alıyor. Dört mevsime uygun açık ve kapalı alanlarımız yer alıyor. Burası sadece gelin ve damatların çekimleri için tasarlandı" şeklinde konuştu.

Plato kurucularından Ekin Şahindokuyucu, "Eskiden tüm günü alan çekim işleri artık iki saatte bitebiliyor. Bunun yanı sıra şehir dışından da platonun doğallığını ve tüm imkanların bir arada olmasını isteyen çiftler ve fotoğrafçılarda burayı tercih ediyorlar" diye konuştu.

Çekim talepleri çok sayıda ildeki vatandaşlardan geliyor

Plato kurucularından Haldun Erbil de, "Çekim talepleri İzmir ve ilçeleri; Manisa, Balıkesir, Uşak, Afyon, Muğla ve Aydın’dan sürekli geliyor. Özel günlerini riske atmak istemeyenler platoları tercih ediyor. Bazen farklı anlara da şahit oluyoruz. Bir çekimimizde damat heyecandan bayıldı. Burada çekimler için çok sayıda dekorlarımız var. Bazen dekordaki kapıları açmak için zorlayan hatta kolları kıran misafirler olabiliyor" dedi.

Smyrna Plato hakkında bilgi veren Haldun Erbil, "Çekimlerin yanı sıra 5 dönüm içerisinde yer alan tesisimizde bin kişilik bir kır düğün alanımızda yer alıyor. Burada hem çekimlerinizi tamamlayıp hem de gönlünüze göre bir kır düğünü de yapabiliyorsunuz. Plato da özel gün çekimleri, klip çekimleri, hamile çekimleri, mezuniyet çekimleri, sünnet çekimleri, yaş günü çekimleri, ürün çekimleri, moda çekimleri de yapılıyor" şeklinde konuştu.