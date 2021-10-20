Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde doktor ve hastalar, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla bir araya geldi.

Hastanenin Yesemek Toplantı Salonu'nda farkındalık oluşturmak adına doktor ve meme kanseri tedavisi gören hastalar bir araya gelerek pasta kesti ve kokteyl düzenlendi.

Gaziantep Medikal Park Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç, ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu belirtti.



Bu kapsamda hastanede bir etkinlik düzenleyerek, hastalarla bir araya geldiklerini söyleyen Sevinç, "Meme kanseri için topluma mesaj vermek istiyoruz. Meme kanserinden korkmayın. Salgın sürecinden dolayı maalesef hastalarımız bazen geç kalıyor. Bu durum ölüm riskini etkiliyor. Bu süreçte hastalarımızın bize güvenmesini istiyoruz. Kadınlardan kendilerini muayene ederek, memelerinde farklı bir yapı gördüklerinde en yakın doktorla irtibat kurmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş da meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser türlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan Aktaş, meme kanserinin erken yaşlarda başladığını ve her kadının 20 yaşından itibaren kendi kendine ayda bir meme muayenesi yapması gerektiğini dile getirdi.



Meme muayenesinin nasıl yapılabileceğiyle ilgili eğitimlerin verilmesi gerektiğini belirten Aktaş, "Merkezimizde gerekli eğitimler ve bilgilendirilme yapılıyor. 40 yaşından sonra hastalarımız iki yılda bir doktor muayenesi olması gerekiyor. Bu yapıldığı takdirde meme kanserine erken teşhis konuluyor." açıklamasında bulundu.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül ise erken tanı konulduğunda meme estetiğini bozmadan tedavinin sağlanabileceğini ve meme kanseri konusunda toplumu bilinçlendirmek istediklerini kaydetti.

Hastalardan Hatice Özaslan ise meme kanseri teşhisi konulduğunda çok şaşırdığını belirterek, "Birçok hastaneye gittim ve sonunda tedaviye başladım. Şu an durumum iyi. Yaşamak için hayata tutunmak lazım. Hiç zorlanmadım. Her zorluğa göğüs gelebilirim. Umudumuzu kaybetmedik. Herkesi cesaretli olmaya davet ediyorum." diye konuştu.







