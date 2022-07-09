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Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, “Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.
Genel 09.07.2022, 18:07
Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, “Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran yazar Tahir Kum, “Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış. Allah-u Teala acil şifalar ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.