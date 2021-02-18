Gara şehitleri için mevlit okutuldu

Kilis’te, Gara’da şehit olan 13 kişi için Kuran-ı Kerim tilaveti ile mevlit okutuldu.

Kilis’te bir otel ile Kilis İl Müftülüğü işbirliğiyle Gara’da şehit edilen 13 kişi için unutulmadı. Şehitler için Kuran-ı Kerim tilavetinde bunuldu. Mevlit okunduktan sonra İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından Gara şehitleri ile vatan için şehit olan güvenlik güçlerine dua etti.