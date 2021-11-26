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Ford Otosan yeni girişimi "Rakun"u tanıttı

- Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün:- "Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretiminde ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son nokta teslimatına hizmet edecek, 4'ten az tekeri olan çevreci, elektrikli bir araç üretme hayalini kurduk. İşte Rakun da böylece doğmuş oldu"- Rakun Mobilite AŞ. Genel Müdürü Eren Atlı:- "Araçlarımızı ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacağız. İlerleyen dönemlerde ise bireysel müşterilerimizin de Pro2 ve Pro3 ile yollarda olmasını planlıyoruz"

Genel 26.11.2021, 14:24
Ford Otosan yeni girişimi

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan, elektrikli ve ticari araç üretiminde sahip olduğu bilgi birikimini inovasyon gücüyle birleştirerek ortaya çıkardığı Rakun Pro2 ve Rakun Pro3'ü tanıttı.

Fort Otosan açıklamasına göre, Şirket, yeni girişimi Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. şirketi ile yenilikçi ve hafif mobilite çözümleri arayan tüm kullanıcılar için farklı iş modelleri ile hizmet sunmayı hedefliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda üretilen Rakun Pro2 ve Rakun Pro3’ün satış, pazarlama ve satış sonrası operasyonlarından Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sorumlu olacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, günümüzde pek çok sektörde büyük dönüşümler yaşandığını ve kuralların yeniden yazıldığını dile getirdi.

Yenigün, "Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretiminde ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son nokta teslimatına hizmet edecek, 4'ten az tekeri olan çevreci, elektrikli bir araç üretme hayalini kurduk. İşte Rakun da böylece doğmuş oldu. Mobilite alanındaki faaliyetlerimizi ürün geliştirme, inovasyon ve üretim kabiliyeti ile entegre ederek bir üst seviyeye taşıyoruz. Bu amaç kapsamında yüzde 100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilite şirketimizle müşterilerimizin mobilite alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Tam elektrikli Rakun Pro 2 ve Pro 3’ü müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz"

Rakun Mobilite AŞ. Genel Müdürü Eren Atlı ise gerek teknolojik gelişmeler gerekse de salgınla birlikte ticarette yeni bir dönem yaşandığını dile getirdi.

Rakun Pro 2 ve Pro 3 ile işletmelerin, verilen siparişlerin teslimatını güvenilir, dayanıklı ve en önemlisi yüzde 100 elektrikli, dolayısıyla ses çıkarmayan, çevreye duyarlı bir şekilde yapabilme imkanı bulacağını belirten Atlı, şunları kaydetti:

"Araçlarımızı ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacağız. İlerleyen dönemlerde ise bireysel müşterilerimizin de Pro2 ve Pro3 ile yollarda olmasını planlıyoruz. Diğer yandan bu sektörde en önemli noktalardan biri de araçların sürekli çalışır halde olması ve hızlı servis hizmeti. Bu nedenle satış sonrası servis en çok önem verdiğimiz alanların başında geliyor. Seçili Ford binek ve hafif ticari servislerinde, hem de mobil servis hizmeti ile yerinde servis hizmeti sunacağız. Tam elektrikli Rakun Pro2 ve Pro3’ü müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."

- Rakun Pro 2 ve Pro 3, İstanbul'un dik yokuşlarını zorlanmadan çıkacak

Açıklamada aktarılanlara göre, yokuş çıkma yeteneğinin özellikle elektrikli motorlarda önemli bir konu olduğu göz önüne alınarak geliştirilen Rakun Pro2 ve Pro3 için yokuş çıkabilme kapasitesi en kritik önceliklerden biri oldu. Araç, yenilikçi elektrikli motor teknolojisiyle gücü doğru şekilde tekerleklere ileterek, özellikle İstanbul’un dik yokuşlarından zorlanmadan yol alabiliyor. 3 tekerlekli Pro3 versiyonu ise yükleri daha rahat taşımaya yardımcı olurken, arka iki teker bağımsız süspansiyonu sayesinde virajlarda normal 2 teker gibi manevra kabiliyetine sahip.

Pro2 ve Pro3’te bulunan 5 kW/h’lik batarya, normal şebeke elektriği üzerinden kablosunun prize takılması ile rahat ve kolay bir şekilde şarj edilebiliyor.

#ford otosan #rakun
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