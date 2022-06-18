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Foça’daki orman yangını yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı

İzmir’in Foça ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Genel 18.06.2022, 16:13
Foça’daki orman yangını yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı

İzmir’in Foça ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi’nde orman yangını çıktı. At çiftliği civarında başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 3 helikopterler ile havadan, 15 arazöz ve iş makineleri ile karadan müdahale edildi. Rüzgar, ekiplerin çalışmasını güçleştirdi. Ekipler, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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