Foça’da düşen askeri uçağın enkazı denizden çıkarıldı

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında eğitim uçuşu sırasında denize düşen askeri uçağın enkazı denizden çıkarıldı.

İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağı, 9 Nisan günü eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düşmüştü. Saat 10.40 sıralarında Foça ilçesi Orak Adası-İngiliz Burnu açıklarında meydana gelen kazada uçakta bulunan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir paraşütle denize atlayarak kurtulmuştu. Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığından üç sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirilmişti. Uçağın enkazını bulabilmek için bölgeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar adlı arama-kurtarma gemisi enkaza ulaştı. Tek parça halinde denizden çıkartılan uçağın enkazı olay yerinden kaldırıldı.