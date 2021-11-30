Fırtınada uçan çatıdan kızını korumak isterken hayatını kaybeden anneye ağlatan veda

Esenyurt’ta dün etkili olan lodosun etkisiyle uçan çatıdan kızını korumak isterken canından olan Elif Şanver gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçunca, o sırada aşağıda minik kızıyla yürüyen Elif Şanver’in ve bir buçuk yaşındaki çocuğunun üzerine düşmüştü. Çocuğunun üzerine kapanarak küçük çocuğunu kurtaran kadın, çatının altında kalarak hayatını kaybetmişti. Çocuğunu korumak için hayatını kaybeden anne için bugün yaşadığı Balıkyolu Mahallesi Yeşil Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine genç kadının acılı ailesi ve akrabaları katıldı. Tabutunun üzerine yerleştirilen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlanan törende acılı aile gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kadının kız kardeşleri ve annesi sinir krizi geçirdi. Genç kadının cenazesi, namazın kılınmasının ardından İstiklal Mezarlığı’na defnedildi.

Gelinini kaybeden acılı kayınpeder İbrahim Şanver ise,” Allahım ona merhametiyle muamele etsin. Yavrumu nur etsin. Onu ben Peygamber Efendimizin şefaatine teslim ediyorum. Onu Rabbim bekliyor, Peygamber Efendimiz bekliyor. Allah gittiği yerde utandırmasın. Annesinin yanına gidiyordu, çatı düştü üzerine. Ömür bitti. Çocuğu da Allah bağışladı bize” diye konuştu.