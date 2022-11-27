Faslılar İstanbul’da 24 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas, Belçika’yı 2-0 yendi. 24 yıl sonra galibiyetin ardından İstanbul Fatih ve Esenyurt’ta bulunan Faslılar kutlama yaptı.

2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas, F Grubu’ndaki ikinci maçında Belçika’yı 2-0 yendi. Bu sonuçla Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası’nda bir maçtan galibiyetle ayrıldı. İstanbul’da yaşayan Fas uyruklu vatandaşlarda kutlama yaptı. Fatih ve Esenyurt’ta park ve sokakları dolduran Faslılar meşale yakıp tezahürat yaptı. Kutlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.