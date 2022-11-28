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F-16’lar Edirne’de selamlama uçuşu yaptı

Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları Edirne’nin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdi.

Genel 28.11.2022, 18:43
F-16’lar Edirne’de selamlama uçuşu yaptı

Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları Edirne’nin kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, Edirne’nin 100’üncü yılı nedeniyle selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştiren F-16’ların yer aldığı bir video yayımlandı. Yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları, Edirne’nin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdi” denildi.

(MEA-

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