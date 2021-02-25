Eyüpsultan’da yüz yüze deneme sınavları yeniden başladı

Eyüpsultan Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavlarını tekrar başlattı.

Deneme sınavları ilçe dahilinde ikamet eden öğrencilere yönelik yapılıyor. LGS sınavına girecek olan öğrencilere destek olmak, sınav tecrübesi kazandırmak, bu sayede sınav stresini az da olsa üzerlerinden atmaya yardımcı olmak amacıyla düzenlenen yüz yüze deneme sınavları 25 ve 26 Şubat tarihlerinde 2 gün boyunca ilgili kurumlarda 2 seans olarak düzenleniyor. Bilgi Evleri’nde 1. seans 10.00-13.00 saatleri arasında, 2. seans 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

Nişanca Bilgi Evi’nde seans başına 34 öğrenci, Düğmeciler Bilgi Evi’nde 24 öğrenci, Rami Bilgi Evi’nde 30 öğrenci, Silahtarağa Bilgi Evi’nde 30 öğrenci, Alibeyköy Bilgi Evi’nde 50 öğrenci, Güzeltepe Bilgi Evi’nde 51 öğrenci, Karadolap Bilgi Evi’nde 36 öğrenci, Akşemsettin Bilgi Evi’nde 48 öğrenci, Yeşilpınar Bilgi Evi’nde 67 öğrenci, Kemerburgaz Bilgi Evi’nde 40 öğrenci ve Pirinççi Bilgi Evi’nde 60 öğrenci olacak. Pirinççi Bilgi Evi’nde deneme sınavı sadece cuma günü olacak.

Gençlik Merkezlerinde TYT deneme sınavı yapılıyor

25 - 26 Şubat tarihlerinde yapılacak TYT Deneme Sınavları da 2 seans halinde düzenleniyor. TYT Deneme Sınavlarında 1. seans 10.30-12.45 saatleri arasında, 2. seans 14.00-16.15 saatleri arasında yapılıyor. Eyüpsultan Gençlik Merkezi’nde seans başına 84 kişiden 2 gün için toplam 336 öğrenci, Yeşilpınar Gençlik Merkezi’nde seans başına 80 kişiden 2 gün için toplam 320 öğrenci, Güzeltepe Gençlik Merkezi’nde seans başına 50 kişiden 2 gün için toplam 200 öğrenci, Pirinççi Gençlik Merkezi’nde seans başına 50 kişiden 1 gün için toplam 100 öğrenci deneme sınavına girecek. Pirinççi Gençlik Merkezi’nde TYT Deneme Sınavı sadece bugün düzenlendi.