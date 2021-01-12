Esnaftan askıda çiğköfte kampanyası

Malatya’da pandemi sürecinde tüm kurum ve kuruluşların dar gelirlilere yönelik destekleri sürerken bir esnaf ise askıda çiğköfte kampanyası başlattı.

Malatya’da Bayram Taştan adlı işletmeci, başlattığı askıda çiğköfte dürüm ile Malatya’da bir ilke imza attı. Başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahiplerine ücretsiz çiğköfte veren işletmeci, üzerinde parası olmayan gerçek ihtiyaç sahiplerinin hiç düşünmeden, utanmadan gelip çiğköfte dürüm yiyebileceğini ifade etti.

Komşularının tavsiyesi ile uygulamayı başlatan esnaf Bayram Taştan, "Biz de küçük bir esnaf olarak sıkıntılar içerisindeyiz. Bizden daha kötü durumda olan insanlarla lokmalarımızı paylaşmak amacıyla, komşularımızın da tavsiyesi ile "Askıda çiğköfte" uygulamasını başlattık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız askıda çiğköfteyi hiç bir ücret ödemen alıp, afiyetle yiyebilecekler. İhtiyaç sahipleri gönül rahatlığı ile gelip, dürümü alabilecekler. çünkü uygulamamız bir elin verdiğini diğer elin bile görmeyeceği şekilde işliyor. Bu uygulama nedeniyle bir çok insandan olumlu tepki aldık. Hatta durumu iyi olan insanlar da kampanyaya destek olmak istiyor" dedi.

Taştan, kampanyaya destek olmak isteyenlerin 10 TL ile bir porsiyon çiğköftenin askıya konulmasına katkı sunabileceğini ifade etti.

İş yerinin müşterilerinden İrfan Genç de kampanyaya destek verdiklerini ifade ederek, "Çok güzel bir uygulama. İhtiyacı sahibi olanlar hem de buradan çiğ köfte yiyebilir. Askıda çiğköfte sadece alanlar için değil hayır yapmak isteyenler için de güzel bir uygulama olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.