Esnaf, HDP’nin kapatılmasını talep ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu

Kastamonulu esnaf, Gara’da şehit edilen 13 vatandaşın sorumlusu olarak gördüğü HDP hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak, partinin de kapatılmasını talep etti.

Kastamonu’da esnaflık yapan Faruk Dikel, geçtiğimiz hafta Gara’da şehit edilen 13 vatandaşın sorumlusu olarak gördüğü HDP hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yazdığı dilekçeyi iki oğlu ile birlikte Kastamonu Adliyesine gelerek Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına sunan Faruk Dikel, HDP milletvekillerinin maaşlarının kesilmesini ve hazineden partiye yapılan ödemenin de durdurulmasını talep etti.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek dilekçesini bırakan Faruk Dikel, dilekçesinin işleme alınmasını isteyerek, "13 şehidimizin sorumlusu, PKK’yı mecliste temsil eden HDP milletvekilleridir. Bu milletvekillerinin maaşlarının kesilmesi gerekir, bunlar devletten 57 milyon lira yardım almışlardır. Bu yardımların geri alınması gerekir. Ayrıca ilgili milletvekillerinin de yargılanması gerekir. Bunlar bu memlekete hainlik yapmaktadır. Esas vatan hainleri mağaralarda değil şu anda meclistedir. Türkiye’de yaşayan insanları buna destek vermeye davet ediyorum. Herkes bu partiden davacı olsun. Devletimizden aldıkları yardımları, milletvekillerinin aldıkları maaşları bizlere geri iade etsinler. Bu paralar gençlerimizin yeni iş imkanlar için kullanılsın" dedi.

"Bakanımızı kınayanları bende açıkça kınıyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanında olduğunu dikkat çeken Dikel, "İçişleri bakanımızı tebrik ediyorum. Yapmış olduğu kutsaldır, yerindedir. Sayın bakanımızı kınayanları da buradan açıkça kınıyorum" diye konuştu.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek şikayet dilekçesini bıraktığını anlatan Dikel, "Dilekçemin içeriği; HDP milletvekillerinin maaşlarını kesilmesi, almış oldukları 57 milyon liralık hazine yardımların geri istenmesi ve suçlularında yargı önüne çıkarılmasını içeriyor. Bu konularla ilgili talebimi savcılığa gelerek dilekçe ile sundum, ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da gönderilmek üzere dilekçemi bırakmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.