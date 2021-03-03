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Esenyurt’ta şubat ayında da yardımlar sürdü

Esenyurt Belediyesi, Şubat ayında da tüm birimleri ile Esenyurtlulara hizmetlerini sürdürdü. 5 bin 428 aileye gıda kolisi, 11 bin 971 adet 10 kilogramlık patates yardımında bulunan ekipler, 7 bin 812 kişiye de günlük yemek ve kahvaltı desteği sağladı.

Genel 03.03.2021, 14:04
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Esenyurt’ta şubat ayında da yardımlar sürdü

Esenyurt Belediyesi, Şubat ayında da tüm birimleri ile Esenyurtlulara hizmetlerini sürdürdü. 5 bin 428 aileye gıda kolisi, 11 bin 971 adet 10 kilogramlık patates yardımında bulunan ekipler, 7 bin 812 kişiye de günlük yemek ve kahvaltı desteği sağladı.

2 bin 492 aileye sosyal destek

Korona virüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşların yardımına koşan Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 492 aileye; 2 bin 515 adet ‘Alışveriş kartı’, ‘Bebek bezi ve mama’ desteği sağladı. Ekipler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 581 adet ‘Bot, mont ve kıyafet’ yardımında bulundu.

Sağlık hizmeti artarak devam etti

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bin 439 kişiye Hasta Nakil, 722 kişiye ’Hasta Nakil Ambulans’ ve bin 182 kişiye ’Evde Sağlık’ hizmeti verildi. Özel Eğitim Merkezi de 113 vatandaşa 283 seans Dil ve Konuşma ile Oyun Terapisi, Bireysel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti verdi.

İşsizliğe çözüm ESBİM’le geldi

İş arayanlar ile işveren firmaları buluşturarak vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Şubat ayı içerisinde 758 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

İlçede 22 bin 500 ton mama dağıtımı yapıldı

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Özellikle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları çalışmalarını artıran ekipler, sokak hayvanları için ilçede 22 bin 500 ton mama dağıtımı yaptı. Bin 38 hayvanın tedavisini yapan ekipler, 114 hayvanın da aşılamasını yaptı. Öte yandan, ilçedeki meydanlar, Covid-19 vakalarının bulunduğu 539 binanın girişi, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde tüm kamu kurumlarını da dezenfekte etti.

10 bin 884 metrekare parke döşendi

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 10 bin 884 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 660 ağaç dikti. 2 bin 738 çiçek ve bin 189 çalı dikimi de yapan ekipler, Esenyurt’u güzelleştirmeye devam ediyor.
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