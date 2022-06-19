Esenyurt’ta şampiyonluk birlik ve beraberlikle kazanıldı

Esenyurt Belediyesi’nin, Esenyurt İl Dernekler Birliği Platformu ile birlikte 10.sunu düzenlediği ’İller Arası Futbol Turnuvası’ final maçı gerçekleşti. Kıyasıya rekabetin birlik ve beraberlik hissiyle yaşandığı final maçında Tokat İl Derneği Futbol Takımı, elde ettiği 5-3’lük skorla şampiyon oldu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilginin yoğun olduğu turnuvada birlik ve beraberlik çağrısı yaparak “Güzellik burada” dedi.

Esenyurt’ta şampiyonluk rüzgarı esti. Esenyurt Belediyesi’nin Esenyurt İl Dernekler Birliği Platormu ile ortaklaşa düzenlediği ‘10. Futbol Turnuvası Final Maçı’, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda gerçekleşti. Turnuvada finale kalan Tokat İl Derneği Futbol Takımı ile Kars İl Derneği Futbol Takımı’nın kıyasıya rekabeti, heyecanlı anlara sahne oldu. Açılış vuruşunu Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur’un yaptığı final maçında Tokat İl Derneği Futbol Takımı, 1-1 beraberliğin ardından penaltılara uzayan maçın sonunda elde ettiği 5-3’lük skor ile şampiyon oldu. Maç sonunda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şampiyon Tokat Futbol Takımı ile kupa kaldırırken turnuvada ikinci olan Kars Futbol Takımı’na da madalyaları takdim edildi. Çok sayıda siyasi parti yöneticisinin bulunduğu turnuvada asıl amacın dostluk olduğu, sahayı dolduran herkes tarafından hissedildi. Başkan Bozkurt turnuvaya katılım sağlayan il dernekleri başkanlarına tek tek plaket takdim ederken, Esenyurt İl Dernekleri Başkanı Orhan Onur da katkılarından dolayı Bozkurt’a plaket takdim etti. İlginin yoğun olduğu heyecan dolu final maçına AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP MYK Üyesi Gökhan Türkeş, CHP İl Başkan Yardımcısı Server Gökmen, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam, DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, Demokrat Parti Esenyurt İlçe Başkanı Ali Atmaca, Saadet Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Ender Esiner, Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Veysel Karatay, Yeniden Refah Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Selçuk Güneş, Memleket Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Tanju Karakuş, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Hanifi Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Farklılıkları doğru anlayabildiğimiz kadar güçlü ve mutlu oluruz”

Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Bozkurt, birlik ve beraberliğin öneminin altını çizerek, “Türkiye’nin birliğe beraberliğe ihtiyacı var, Esenyurt’un daha çok var, çünkü hem Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen vatandaşlarımızla oluşan bir kent hem de dünyanın birçok değişik ülkesinden gelen insanların farklı dili konuştuğu bir kent. Dolayısıyla birliğimizi beraberliğimizi ne kadar çok güçlendirirsek o kadar güçlü oluruz diye düşünüyorum. Anadolu coğrafyası bu mirasla güçleniyor, bunu bizim biraz daha beslememiz lazım. Koşullar bazen bozulabilir ama ne olursa olsun bizim birliğimizi beraberliğimizi güçlendirmeyi ihmal etmememiz lazım. Bugün de güzel bir birlik oldu. İl Dernekler Birliği üyesi arkadaşlarımız sağ olsun, organizasyonun başından beri birlik beraberlik içinde, adaletli bir şekilde organizasyon üstlendiler. Bugüne kadar sorunsuz sayılabilecek niteliğe gelindi. Bundan sonraki süreçlerde de bunu güçlendirerek ülkemize ve bu coğrafyaya olan borcumuzu ödemiş olacağız. Biz farklılıkları ne kadar doğru anlayabilirsek o kadar çok mutlu ve güçlü olabiliriz diye düşünüyoruz, temel felsefemiz bu. Bugün siyasi partilerin temsilcileri burada, farklı bölgelerin insanları burada, güzellik burada. Onun bir parçası olduğumuz için bu organizasyonu düzenleyen tarafta olduğumuz için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Bu seneki turnuvayı birlik ve beraberlikle bitirdik”

Esenyurt İl Dernekleri Platformu olarak çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini söyleyen İl Dernekleri Başkanı Orhan Onur, “Esenyurt iller arası futbol turnuvasına bu sene kırk dernekle başladık, finale Tokat ve Kars illerimiz kaldı. Bizim oynadığımız bütün maçlar amatör takımlardan aşağı değildi, çok güzel maçlar oldu. Bizim il dernekler birliği başkanlarımız mükemmel bir özveriyle yardımcı oldular. Bu sene ve bugün de kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde bir futbol turnuvamızı bitirmiş oluyoruz” diyerek başta Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olmak üzere turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Bu birliktelik içerisinde esenyurt belediyesi’nin muhteşem bir gücü var”

Şampiyonluk sevinci yaşayan Tokat İl Dernekler Birliği Başkanı Sadık Aksoy, “Çocuklarımız muhteşem bir maçtan sonra Kars’a karşı penaltılarla galip geldi. On yıldır, İl Dernekler Birliği Futbol Turnuvası yapılıyor. Başından beri olduk, üç kere final oynadık, ilk defa şampiyon oluyoruz. Ayrı bir duygu tabii. Ben burada il derneklerinin yapısına değinmek istiyorum, il derneklerinde gönül birlikleri var. Kars’ından Edirne’sine kadar tüm illerin içinde olduğu bir platform. İçinde kardeşlik ve sevgi var. Hiçbir ayrım yok, çok kucaklayıcı bir tablo var. Bu birliktelik içerisinde Esenyurt Belediyesi’nin muhteşem bir gücü var. Aldığımız muhteşem atmosferle, tüm dernekler bu gücü pozitif yönde kullandı. Biz bu sene iyi bir kadro kurduk, o kadroyla da şampiyon olduk. Maksat şampiyonluk gibi gözükse de dostluktu. Biz bu dostluğun yıllara yansıması adına aracılık yaptık, bu anlamda mutluyuz” şeklinde konuştu.