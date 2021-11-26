Esenyurt’ta öğretmenler günü kutlaması

Esenyurt’ta Öğretmenler Günü için kutlama programı düzenlendi. Öğretmenlerin doyasıya eğlendiği gecede Mümin Sarıkaya sahne aldı.

Esenyurt Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü için kutlama programı yapıldı. Mümin Sarıkaya’nın sahne aldığı gecede öğretmenler gönüllerince eğlendi. Öğretmenlerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, birlikte halay çekti. Kendisi de Köy Enstitülü bir öğretmen çocuğu olan Başkan Bozkurt, öğretmenlerle bu anlamlı gecede birlikte olmaktan onur duyduğunu söyledi. “İyi ki varsınız” diyen Başkan Bozkurt, “Bize uzaklara bakmayı öğrettiniz. Ele ele tutuşmayı, beraber olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ediyorum, minnettarım. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Babam vefat etti. Bütün vefat eden öğretmenlere de Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bize bıraktıkları için çok ama çok şanslıyım. Sizlerle beraber ülkemizi aydınlık geleceklere taşımak için birlikte mücadele etmekten onur duyacağımızı belirtiyorum. Nice 24 Kasımlara” şeklinde konuştu.