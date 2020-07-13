Erzincan’da sağanak sonrası derelerden sel geldi

Erzincan’da etkili olan sağanak sonrası derelerden sel geldi.

Kentte, öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası Günebakan köyünde, dereden çamur aktı. Derenin etrafında toplanan vatandaşlar çamur dolu selin gelişini cep telefonlarıyla kaydetti.

Sel, Erzincan’ın Kemah ilçesi ve merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesi’nde de etkili oldu. Yaylabaşı’nda birçok evi ve bahçeleri sel suları bastı.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce meteorolojik uyarı yapılarak, “Bugün saat 13.00 ile 20.00 arasında Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak” denildi.